Mercato - OM : Une vente à 20M€ se profile !

Publié le 24 août 2020 à 2h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait bien partir d'ici la fin du mercato. Et le prix réclamé par l'OM avoisinerait 20M€.

D'ici la fin du mercato le 5 octobre, l'Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs joueurs. Y compris des cadres. Dans cette optique, Morgan Sanson semble être le joueur le plus proche de la sortie. Toutefois, il ne sera probablement pas le seul à partir puisque la situation de Florian Thauvin sera notamment à suivre. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, le Champion du monde n'a toujours reçu aucun signe de sa direction alors que son contrat prend fin dans un an ce qui jette forcément le doute sur son avenir.

Thauvin disponible à 20M€ ?