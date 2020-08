Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier gros départ de l'été déjà identifié ?

Publié le 23 août 2020 à 3h30 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses, l'Olympique de Marseille voit Arsenal se rapprocher de Morgan Sanson.

« On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c'est ce que j'ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste. Evidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye) ». Ces derniers jours, André Villas-Boas a évoqué sa frustration d'être contraint de vendre. Et s'il espère encore conserver ses meilleurs joueurs, l'entraîneur de l'OM va devoir se faire une raison pour Morgan Sanson.

Arsenal très chaud sur Sanson