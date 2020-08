Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Van de Beek-Suarez, les dessous d’une opération d’envergure !

Publié le 23 août 2020 à 13h30 par T.M.

Cet été, Donny Van de Beek, désiré par Koeman au FC Barcelone, et Luis Suarez, qui fait rêver l’Ajax Amsterdam, pourraient bien réaliser un chassé-croisé. Une opération colossale à propos de laquelle Mundo Deportivo a dévoilé certaines informations.

C’est donc désormais Ronald Koeman qui est aux commandes au FC Barcelone. Chargé de ramener le club catalan à sa juste place à la suite de l’humiliation en Ligue des Champions, le Néerlandais va construire un groupe à son image cet été. Et pour cela, il voudrait attirer des joueurs qu’il connait très bien. C’est ainsi que Le 10 Sport vous avait récemment dévoilé que Koeman souhaitait débarquer avec Donny Van de Beek. Ce dernier évolue actuellement à l’Ajax Amsterdam et dispose d’un bon de sortie pour ce mercato estival. A 23 ans, le milieu de terrain pourrait donc être l’une des pierres angulaires du futur Barça, lui qui aurait pu rejoindre le Real Madrid l’été dernier, avant que Zinedine Zidane ne mette finalement son cas de côté pour se focaliser sur Paul Pogba. Van de Beek rejoindra-t-il le FC Barcelone ? Le principal intéressé ne dira en tout cas pas non. En effet, pour Mundo Deportivo , l’entourage du joueur de l’Ajax Amsterdam a expliqué qu’il était intéressé par l’opportunité de retrouver Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, en Catalogne. Mais encore faut-il trouver un accord avec le club amstellodamois et c’est là que cela pourrait être plus compliqué…

Tout dépend de Luis Suarez ?