Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Lionel Messi déjà identifié par le Barça !

Publié le 23 août 2020 à 12h30 par T.M.

L’incertitude règne concernant l’avenir de Lionel Messi. Néanmoins, au FC Barcelone, on n’aurait clairement aucune intention de lâcher l’Argentin, se référant à sa clause libératoire de 700M€. Pour autant, en Catalogne, on se préparerait tout de même au pire et le successeur de La Pulga serait déjà identifié.

Depuis la claque reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), l’avenir de Lionel Messi s’est retrouvé au centre des rumeurs. Avant cette humiliation, l’Argentin avait déjà stoppé les négociations pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2021. De quoi jeter un froid sur son avenir, mais désormais, le pire serait plus que jamais envisageable. En effet, agacé par le climat actuel autour du Barça, le sextuple Ballon d’Or voudrait faire ses valises dès cet été. Une décision tonitruante qu’il aurait d’ailleurs communiqué à Ronald Koeman, nouveau entraîneur blaugrana, lors d’une réunion il y a quelques jours. A 33 ans, Lionel Messi pourrait donc quitter son club de toujours et s’offrir un nouveau challenge loin du Camp Nou alors que le PSG, Manchester City et l’Inter Milan sont annoncés sur les rangs. Mais recruter le meilleur joueur du monde sera une opération colossale. En plus de prendre en charge le salaire XXL de La Pulga, il faudra aussi débourser les 700M€ de sa clause libératoire. En effet, aux yeux du FC Barcelone, Lionel Messi n’est tout simplement pas à vendre et si un club le veut, il faudra donc lever sa clause libératoire.

La Joya à la place de La Pulga ?