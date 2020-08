Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste se dégage pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 23 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Jordi Alba au FC Barcelone s’écrit en pointillés, le club catalan aurait d’ores et déjà identifié son potentiel successeur dans une écurie de Liga.

La débâcle du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2) semble avoir conduit la direction du club catalan à prendre la décision d’opérer de grands changements dans son effectif. Ainsi, plusieurs cadres du Barça qui ne répondent plus aux attentes depuis plusieurs mois pourraient être invités à quitter le club dès cet été. Luis Suarez serait particulièrement concerné, mais il ne serait pas le seul dans ce cas dans la mesure où l’avenir de Jordi Alba serait lui-aussi particulièrement incertain malgré son contrat expirant en 2024. Et à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà identifié son successeur du côté du Valence CF.

Le Barça ciblerait José Gaya, mais le dossier sera complexe…