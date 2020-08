Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La date du départ d’Eduardo Camavinga déjà connue !

Publié le 23 août 2020 à 9h45 par T.M.

Eduardo Camavinga l’a dernièrement annoncé, il sera bien à Rennes cette saison. De quoi donc écartes les rumeurs d’un départ cet été. En revanche, pour 2021, la situation devrait bien être différente.

Eduardo Camavinga n’a pas encore 18 ans, mais il émerveille déjà tous les observateurs. Ce samedi, face au LOSC, son entrée en jeu à d’ailleurs tout changé, permettant à Rennes de s’en sortir avec le point du match nul. Un talent auquel tien le club breton, mais les sollicitation sont toutefois là. Depuis plusieurs semaines, il est question d’un vif intérêt du Real Madrid. Néanmoins, l’heure du départ n’a pas encore sonné pour Camavinga. Et c’est le Rennais en personne qui avait mis un terme au feuilleton concernant son avenir pour cet été. « Ma décision concernant mon avenir ? Tout simplement, je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison », a-t-il dernièrement annoncé.

Un départ en 2021 !