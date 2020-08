Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Renato Sanches proche du PSG ? Il répond !

Publié le 23 août 2020 à 9h30 par D.M.

Aujourd’hui au LOSC, Renato Sanches aurait pu porter les couleurs du PSG. Le milieu portugais est revenu sur l’intérêt du club parisien et sur les raisons de son transfert avorté.

Le LOSC s’est montré actif lors de cette première partie de mercato estival. Le club a enregistré les arrivées de Sven Botman, Jonathan David ou encore de Burak Yilmaz, mais s’est aussi séparé de Victor Osimhen et devrait voir Gabriel lui emboîter le pas. Mais pas question pour Gérard Lopez de laisser filer Renato Sanchez. Le président du LOSC avait indiqué en juillet dernier qu’il avait refusé des offres de 70M€ pour le milieu de terrain portugais. Pourtant, Renato Sanches aurait pu ne jamais porter les couleurs lilloises. Arrivé lors du dernier mercato estival, le joueur a indiqué qu’il avait fait l’objet d’un intérêt du PSG, mais que son ancien club, le Bayern Munich, avait refusé de le libérer.

« En 2019 et en 2020, j’ai eu deux propositions. Ça ne s’est pas fait »