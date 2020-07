Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez a refusé une offre XXL pour Renato Sanches

Publié le 27 juillet 2020 à 11h50 par La rédaction

En plein mercato, Gérard Lopez a annoncé pour L’Équipe qu’il avait refusé une offre de 70M€ pour le Portugais, Renato Sanches.