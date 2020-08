Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi la potentielle arrivée de Messi interroge

Publié le 23 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme la presse espagnole l’a assuré, Lionel Messi voudrait quitter le FC Barcelone et le PSG serait une véritable solution. Cependant, une arrivée au sein du club de la capitale soulève plusieurs questions, à commencer par Neymar. Explications.

Et si après 20 longues années majoritairement couronnées de succès avec le FC Barcelone, Lionel Messi venait à quitter le club culé ? D’après la RAC1, le capitaine du Barça aurait fait savoir à Ronald Koeman qu’il prenait en considération un départ de son club de toujours, soit un an avant l’expiration de son contrat. Divers médias ont évoqué sa probable destination. À ce jour, d’après Francesc Aguilar, seuls l’Inter et le PSG seraient des options viables. Bien que Manchester City ferait partie des favoris pour l’accueillir, les Skyblues n’auraient pas bougé le petit doigt pour un éventuel transfert de Lionel Messi. Mais faut-il s’attendre à un transfert de Messi au PSG ?

Messi au PSG, un dossier bien compliqué