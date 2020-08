Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette destination se refroidit pour Lionel Messi...

Publié le 22 août 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi songerait à quitter le FC Barcelone cet été, Manchester City et la Premier League ont un temps été annoncés comme de possibles points de chute pour l’attaquant argentin. Cependant, pour l’heure, rien n’aurait véritablement avancé en ce sens.

Cela ferait l’effet d’une bombe sur la planète football. Cet été, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à un an du terme de son contrat. Exténué au sein de son club de toujours en raison des mauvais résultats sportifs du club catalan et en conflit ouvert avec Josep Maria Bartomeu, celui qu’on surnomme La Pulga songerait à claquer la porte dès cet été pour relever un nouveau challenge. Et malgré ses 33 ans, les prétendants à sa signature ne manqueraient pas. En effet, il a plusieurs fois été annoncé ces derniers temps que le PSG, l’Inter et la Juventus seraient prêts à tenter une offensive pour l’attirer. De plus, la Premier League a également été citée comme un potentiel point de chute pour Lionel Messi s’il choisissait bien de quitter le FC Barcelone. Cependant, aucun club n’aurait véritablement avancé sur la question à en croire les dernières informations venues de Catalogne.

Aucun club de Premier League n’aurait bougé pour Messi !