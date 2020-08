Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ? La réponse

Publié le 22 août 2020 à 13h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone cet été, la Juventus serait tentée par l’idée de récupérer l’international argentin. Cependant, la tâche des Piémontais s’annoncent extrêmement compliquée.

L’avenir de Lionel Messi pourrait être le grand feuilleton de ce mercato estival. Et pour cause, lassé des mauvais résultats sportifs du FC Barcelone et en conflit ouvert sa direction, l’international argentin songerait à quitter son club de toujours dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Une situation que souhaite à tout prix éviter le Barça, bien conscient du fait que la perte de l’attaquant argentin serait un coup de massue terrible tant il est l’homme providentiel du club depuis plus d’une dizaine d’années. Dans le même temps, plusieurs clubs seraient disposés à tenter une offensive pour arracher Lionel Messi au FC Barcelone. Et alors que la tâche du PSG pourrait s’avérer impossible pour des raisons financières, la Juventus pourrait à son tour tenter d’entrer dans la course à la signature du sextuple Ballon d’Or.

La Juventus rêverait d’associer Lionel Messi et CR7, mais…