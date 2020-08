Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à frapper fort avec Lautaro Martinez ?

Publié le 22 août 2020 à 11h45 par T.M.

Alors que le FC Barcelone ciblerait toujours Lautaro Martinez pour remplacer Luis Suarez, Pep Guardiola pourrait faire une entrée tonitruante dans ce dossier.

Avec le grand ménage qui se prépare au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait notamment laisser sa place. Ronald Koeman, fraichement nommé entraîneur du club catalan, ne compterait pas sur l’Uruguayen. Cela pourrait donc bouger à la pointe de l’attaque du Barça alors que la piste Memphis Depay aurait été activée par le technicien néerlandais, tandis que Lautaro Martinez serait toujours ciblé. Cela fait désormais plusieurs semaines que les Catalans négocient avec l’Inter Milan pour l’Argentin. mais compte tenu de la situation financière actuelle, la direction barcelonaise a mis le dossier Lautaro Martinez en stand-by pour le moment. Une opportunité dont pourrait bien profiter Pep Guardiola à Manchester City.

Manchester City débarque en force !