Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez ne lâcherait rien pour son avenir !

Publié le 22 août 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait pris la décision de se séparer de Luis Suarez cet été, l’attaquant uruguayen et son club ne seraient clairement pas sur la même longueur d’onde.

Après six ans de bons et loyaux services, Luis Suarez pourrait prochainement quitter le FC Barcelone. Arrivé en 2014 en provenance de Liverpool, celui qu’on surnomme El Pistolero est désormais âgé de 33 ans et connaît un net déclin physique depuis plusieurs mois. L’international uruguayen n’est plus que l’ombre de lui-même désormais, bien qu’il soit toujours en mesure d’inscrire de sublimes réalisations parfois. Ainsi, le Barça aurait pris la décision de se séparer de Luis Suarez dans les prochaines semaines et de le remplacer par Lautaro Martinez. Problème, le grand ami de Lionel Messi n’aurait pas la moindre intention de faire ses valises prochainement…

Luis Suarez serait prêt à partir libre en 2021, mais pas avant !