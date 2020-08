Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros obstacle pour le PSG avec Lionel Messi ?

Publié le 22 août 2020 à 9h45 par T.M.

En cas de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le PSG ne devrait pas être loin. Néanmoins, pour le club de la capitale, il existerait un énorme obstacle dans ce dossier. Explications.

Le feuilleton Lionel Messi risque de faire parler pendant de longues semaines. Agacé par la situation du club catalan, l’Argentin a été un peu plus touché à la suite de la claque reçue en Ligue des Champions. Désormais, c’est loin du FC Barcelone que La Pulga verrait son avenir. De faire en faire trembler plus d’un an en Catalogne. Néanmoins, Josep Maria Bartomeu l’a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines, Messi ne partira… à moins qu’un club ne s’aligne sur sa clause libératoire de 700M€. De quoi mettre un terme aux rumeurs sur l’avenir du sextuple Ballon d’Or ? Pas sûr. En Espagne, un départ de Lionel Messi fait toujours autant parler et ce samedi, Sport se penche notamment sur la possibilité de le voir filer au PSG, où il pourrait rejoindre un certain Neymar.

Le PSG bloqué par le fair-play financier !

Recruter Lionel Messi sera évidemment une opération colossale. Un deal que le PSG pourrait bien réaliser, mais il va falloir se méfier du fair-play financier. Déjà sanctionné par le passé, le club catalan serait quelque peu bloqué à ce niveau. En effet, avec l’arrivée de la star du FC Barcelone pour former un trio incroyable avec Neymar et Kylian Mbappé, les Parisiens feraient exploser leur masse salariale. Des dépenses qu’il faudrait alors compenser en vendant de nombreux joueurs. Al-Khelaïfi et Leonardo sont-ils prêts à réaliser ce sacrifice ? Le fair-play financier donne en tout cas certains maux de tête du côté du PSG…