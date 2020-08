Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a tranché pour Lionel Messi !

Publié le 22 août 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi songerait à quitter le FC Barcelone cet été, Josep Maria Bartomeu n’aurait pas la moindre intention de voir partir l’attaquant argentin cet été.

Le revers historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (8-2) en Ligue des Champions pourrait avoir été la goutte d’eau faisant déborder le vase pour Lionel Messi. Et pour cause, mécontent des résultats sportifs du Barça ainsi que de la gestion de la direction du club catalan, l’attaquant argentin songerait à claquer la porte dès cet été, à un an du terme de son contrat. Celui qu’on surnomme La Pulga serait actuellement exténué face à la situation de son club de toujours, alors qu’il avait déjà pris la décision d’interrompre les négociations pour le renouvellement de son bail il y a quelques semaines. Naturellement, la situation inquiéterait au plus haut point au sein du FC Barcelone, où l’on serait conscient que perdre Lionel Messi serait un terrible coup de massue. Et c’est pourquoi Josep Maria Bartomeu n’envisagerait pas une seule seconde que l’enfant prodige du Barça s’en aille prochainement.

S’il demande à partir, Lionel Messi sera renvoyé à sa clause de 700M€ !