Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup à Barcelone ?

Publié le 22 août 2020 à 7h30 par Th.B.

Arturo Vidal ne ferait plus l’unanimité au sein de la direction et du nouveau staff technique du FC Barcelone. Et le PSG pourrait bien être intéressé par le profil du milieu de terrain selon la presse chilienne.

Au FC Barcelone, il risque d’avoir un grand nettoyage d’été. En effet, après l’humiliation subie face au Bayern Munich lors du quart de finale de Ligue des champions (8-2), le Barça a déjà opéré quelques changements au sein de son institution. Quique Setién a été remercié et a donc laissé son poste d’entraîneur lorsqu’Eric Abidal a décidé de son plein gré de se retirer de la position qu’il occupait à la tête du secrétariat technique du club blaugrana. Ronald Koeman a remplacé Quique Setién au poste d’entraîneur et aurait la volonté de rajeunir l’effectif. Arturo Vidal (33 ans) ne ferait pas partie des plans de l’entraîneur néerlandais et pourrait revenir à la Juventus selon La Cuarta. Mais la Vieille Dame ne serait pas l’unique solution pour Vidal.

Arturo Vidal, le coup de poker de Leonardo ?

En effet, à en croire les informations divulguées par le média chilien, Arturo Vidal intéresserait le PSG. Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG dans le cadre du mercato estival, Leonardo songerait à Arturo Vidal. Le milieu de terrain devenu indésirable au FC Barcelone serait une option pour le directeur sportif du PSG, d’autant plus que les pistes activées par le dirigeant brésilien ne semble pas porter leurs fruits jusqu’ici. Mais le PSG fera-t-il le choix de relancer un joueur qui semble avoir eu ses meilleures heures derrière lui ? Réponse dans les prochaines semaines.