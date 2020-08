Foot - Mercato

Mercato : Vers un bras de fer entre l’OM et le PSG ?

Publié le 22 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour la succession de Thomas Meunier, Leonardo songerait à Diogo Dalot, devenu tout bonnement indésirable à Manchester United. Néanmoins, l’OM formulerait également un intérêt de plusieurs semaines.

En plus de renforts au milieu de terrain, Leonardo chercherait à renforcer la défense centrale ainsi que la position de latéral droit considérablement affaiblie par le départ de Thomas Meunier pour le Borussia Dortmund cet été. Afin de remédier à ce problème, le directeur sportif du PSG pourrait faire confiance à un espoir du football portugais devenu indéniablement à Manchester United.

Dalot, en Paris et Marseille ?