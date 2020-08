Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’est fixé une priorité pour remplacer Luis Suarez !

Publié le 22 août 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Luis Suarez s’écrit plus que jamais en pointillés au FC Barcelone, le club catalan ferait toujours de Lautaro Marinez sa priorité pour remplacer l’Uruguayen.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Et tandis qu’il est victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois maintenant, le club catalan aurait pris la décision de se séparer de lui dès cet été, à un an du terme de son contrat. Ainsi, le Barça se serait parallèlement lancé à la recherche d’un successeur à celui qu’on surnomme El Pistolero . Si le nom de Memphis Depay a dernièrement été avancé par RAC1 dans cette optique, l’attaquant de l’OL ne serait pas la piste prioritaire des Blaugrana . Et pour cause, la priorité serait encore et toujours la même, à savoir Lautaro Martinez.

Le Barça attendrait le bon moment pour passer à l'action !