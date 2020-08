Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Todibo relancé par Koeman ?

Publié le 22 août 2020 à 11h00 par T.M.

Revenu d’un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo attend d’être fixé sur son avenir au FC Barcelone. Et avec l’arrivée de Ronald Koeman, cela aurait rebattu les cartes.

Ayant eu du mal à trouver sa place au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a été prêté l’hiver dernier à Schalke 04. Auteur de performances intéressantes, le Français est donc revenu au FC Barcelone avec toutefois l’étiquette du joueur qui serait à vendre. En effet, avec les besoins économiques actuels du club catalan et la jolie cote du Français sur le marché, une vente serait vue d’un bon oeil. Ces dernières heures, la presse espagnole a même annoncé que Todibo, réclamé par André Villas-Boas, était tout proche de l’OM. Une information démentie dans la foulée par Footmercato , qui expliquait qu’aucun contact n’aurait eu lieu dernièrement. Et pour cas, l’avenir de Jean-Clair Todibo serait toujours incertain…

Quel avenir pour Todibo ?