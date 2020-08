Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La priorité de Koeman est fixée à 55M€ !

Publié le 23 août 2020 à 9h15 par La rédaction

À la recherche d’un milieu de terrain, Ronald Koeman a comme priorité cet été Donny Van de Beek. Toutefois, pour récupérer le Néerlandais, il faut répondre aux exigences de l'Ajax Amsterdam.

Le renouveau du FC Barcelone est en train de commencer. Avec l’arrivée de Ronald Koeman qui a remplacé Quique Setien, le club catalan va vivre un été agité. Dans le sens des départs tout d’abord avec une liste d’indésirables qui a été mise en place par le coach néerlandais où l’on retrouve des joueurs comme Samuel Umtiti, Luís Suárez ou encore Ivan Rakitic. En parallèle, le FC Barcelone souhaiterait se renforcer et Koeman aurait déjà ciblé ses priorités avec un fort accent néerlandais. On retrouverait Memphis Depay, Wijnaldum mais aussi Donny Van de Beek, comme Le 10 Sport vous l'a révélé. Ce dernier plairait énormément au nouveau coach du Barça, qui va toutefois devoir mettre la main à la poche pour espérer trouver un accord avec l'.

L'Ajax exige 55 M€ !