Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une date est fixée pour l'opération Lautaro Martinez !

Publié le 23 août 2020 à 8h45 par H.G.

Annoncé de longue date comme figurant sur les tablettes du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait prochainement faire l’objet d’une offensive du club catalan pour l’arracher à l’Inter.

Dans sa quête de renouvellement de son effectif, le FC Barcelone semble avoir fait de son secteur offensif l’un de ses chantiers prioritaires. Il faut dire que Luis Suarez est victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois et qu’à 33 ans, l’attaquant uruguayen n’est plus que l’ombre de lui-même. De ce fait, le Barça aurait pris la décision de se séparer dès cet été de l’ancien joueur de Liverpool dont le contrat expirera en juin 2021. Un nom revient avec insistance pour le remplacer : Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter est annoncé depuis de nombreuses semaines dans le viseur du FC Barcelone, au point où Josep Maria Bartomeu a déjà confirmé à plusieurs reprises que des discussions avaient eu lieu à son sujet avec les Nerazzurri . Cependant, ces pourparlers ont été interrompus un temps afin que Lautaro Martinez puisse sereinement terminer la saison avec le club lombard, chose qui s’est produite ce vendredi avec la défaite de l’Inter face au Séville FC en finale de l’Europa League (3-2). Et à en croire les derniers échos venus de Catalogne, le dossier de celui qu’on surnomme El Toro devrait maintenant revenir sur la tabe.

L’offensive pour Lautaro Martinez planifiée en septembre ?