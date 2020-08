Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le Barça peut toujours y croire pour cette star !

Publié le 23 août 2020 à 7h45 par Th.B.

Pierre-Emerick Aubameyang serait toujours dans le viseur du FC Barcelone, en quête de sang neuf sur le front de l’attaque. Et alors que tout porte à croire que le buteur d’Arsenal serait proche de signer un nouveau contrat, le principal intéressé a livré sa version des faits.

Et si le futur attaquant du FC Barcelone se nommait Pierre-Emerick Aubameyang ? Sous contrat jusqu’en juin 2021, le buteur des Gunners discute régulièrement avec la direction du club londonien pour prolonger son bail alors qu’en parallèle, le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation, le club culé cherchant un attaquant en marge de la saison prochaine. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 17 août dernier que des négociations autour de certaines clauses avaient lieu. Mais pour le moment, rien de concret n’aurait été proposé à la star d’Arsenal comme elle l’a elle-même assuré sur les réseaux sociaux.

« Je n’ai toujours pas reçu les documents »