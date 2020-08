Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a manqué le coche pour cet attaquant !

Publié le 23 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM en marge du mercato estival, le club phocéen étant en quête d’un attaquant, Islam Slimani devrait cependant rejoindre le Stade Rennais.

André Villas-Boas ne s’en est pas caché. Que ce soit en conférence de presse ou en interview, l’entraîneur de l’OM a assuré attendre des renforts au poste de latéral gauche et aussi en attaque. D’après L’Équipe, le technicien portugais voudrait un élément offensif capable de joueur dans l’axe ou sur les ailes. Ces dernières semaines, en plus de M’Baye Niang et de Juan José Macias, la direction sportive de l’OM se serait penchée sur le dossier Islam Slimani. Mais là encore, le club phocéen devrait échouer.

Slimani bientôt à Rennes