Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur l’échec de l’OM avec Grbic !

Publié le 22 août 2020 à 20h00 par T.M.

A défaut de rejoindre l’OM, Adrian Grbic a choisi de filer à Lorient. Néanmoins, André Villas-Boas n’aurait pas de regrets à avoir avec le buteur autrichien.

Alors qu’André Villas-Boas a déjà enregistré deux arrivées à l’OM cet été, le Portugais en attend encore, ciblant notamment l’arrivée d’un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Un rôle qui aurait très bien pu être confié à Adrian Grbic. La saison dernière, l’Autrichien a empilé les buts avec Clermont. Toutefois, à défaut de rejoindre l’OM, il a préféré filer du côté de Lorient. « Après cette saison à Clermont, la meilleure de ma carrière, il y a eu beaucoup de clubs intéressés et Marseille était l'un d'eux. Mais j'ai finalement signé à Lorient », a notamment lâché Grbic pour Free Ligue 1.

Grbic pas à la hauteur ?