PSG : Les confidences de Neymar sur le Ballon d'Or !

Publié le 22 août 2020 à 14h00 par La rédaction

Auteur de sa meilleure saison depuis son arrivée au PSG, Neymar s’est exprimé sur le Ballon d’Or et l’hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur cette dernière décennie.

Si le Ballon d’Or était décerné cette année, le vainqueur serait probablement sur le terrain ce dimanche soir. Tous deux auteurs d’une saison fantastique, Neymar et Robert Lewandowski seraient assurément parmi les favoris, alors que l’époque de la bataille entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semble proche de la fin. L’international brésilien n’a jamais été aussi heureux depuis qu’il est à Paris, et cela se ressent lors de ses performances. Des prestations qui rappellent ses grandes heures du côté de Barcelone. De quoi le replacer dans la course au Ballon d'Or à l'avenir ?

« Ce serait un honneur de le gagner »