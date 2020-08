Foot - PSG

PSG : Benjamin Pavard lance déjà un gros avertissement aux Parisiens !

Publié le 21 août 2020 à 3h00 par A.M.

Après la victoire contre l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0), Benjamin Pavard s'est projeté sur la finale contre le PSG et annonce déjà la couleur.

Dimanche, le Paris Saint-Germain disputera sa première finale de Ligue des Champions. Tombeurs du RB Leipzig (3-0), les Parisiens défieront une autre équipe allemande, à savoir le Bayern Munich qui a éliminé l'OL en demi-finale sur le même score. Impressionnants depuis le début de la compétition, les Bavarois seront peut-être légèrement favoris, notamment grâce à leur expérience à ce niveau de la compétition, mais le PSG aura son mot à dire notamment grâce à son trio offensif en grande forme emmené par Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Mais Benjamin Pavard n'a pas peur.

Pavard n'a pas peur du PSG