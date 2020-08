Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Angel Di Maria s’enflamme pour la finale !

Publié le 19 août 2020 à 12h40 par La rédaction

Artisan de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions grâce à performance XXL face au RB Leipzig mardi, Angel Di Maria veut marquer l’histoire du PSG.