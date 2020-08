Foot - PSG

PSG : L'énorme annonce de Neymar sur sa situation !

Publié le 18 août 2020 à 18h15 par A.M.

Alors qu'il a connu une intégration difficile à Paris, Neymar semble plus heureux que jamais au PSG. Et avant la demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, le Brésilien confirme cette tendance.

Recruté pour 222M€ durant l'été 2017, Neymar a connu une adaptation compliqué au Paris Saint-Germain. Entre ses blessures et les échecs répétés du club de la capitale sur la scène européenne, le Brésilien ne réussissait pas à s'intégrer au point de réclamer son départ l'été dernier afin de retourner au FC Barcelone. Les deux clubs n'ont toutefois jamais réussi à tomber d'accord, mais Neymar ne semble pas le regrette aujourd'hui. Et pour cause, le PSG s'apprête à disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Et désormais, le numéro 10 est épanoui.

«C’est ma meilleure saison au PSG»