PSG : Neymar, Mbappé... Thomas Tuchel s'enflamme totalement pour ses stars !

Publié le 17 août 2020 à 19h45 par A.D.

Lors de l'été 2017, le PSG s'est attaché les services de Kylian Mbappé et de Neymar. Alors que les deux hommes forment un duo exceptionnel, Thomas Tuchel a tenu à leur rendre un vibrant hommage.

Le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension à l'été 2017. En effet, le club de la capitale est parvenu à arracher Neymar au FC Barcelone et Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Trois ans plus tard, les deux hommes forment l'un des duos les plus redoutables du monde. Alors que le tandem Mbappé-Neymar a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à l'Atalanta, Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges à l'égard de ses deux stars.

«C'est un mélange exceptionnel, c'est notre point fort»