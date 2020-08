Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La décision est prise pour l'avenir de Mariano !

Publié le 22 août 2020 à 22h45 par La rédaction

En manque de temps de jeu, Mariano Diaz n’arrive pas à convaincre Zinedine Zidane et l’ancien attaquant de l’OL pourrait voir sa situation ne pas s’améliorer dans les prochaines semaines.

Depuis la fin de son parcours en Ligue des Champions, le Real Madrid se concentre désormais sur son mercato. Le club merengue ne va pas pouvoir faire de gros coups cet été à cause de la crise économique causée par le Covid-19 et compte sur le retour de ses joueurs prêtés pour se renforcer à l’image de Martin Odegaard ou Dani Ceballos. En parallèle à cette vague de retour, de nombreux départs sont à prévoir au sein de la Casa Blanca afin de dégraisser l’effectif de Zinedine Zidane. Outre les gros dossiers James Rodriguez et Gareth Bale, d’autres noms sont aussi concernés à l’image de Mariano Diaz. L’attaquant de 27 ans qui souhaiterait s’imposer au Real Madrid pourrait être une victime de ce grand ménage estival imposé par Florentino Pérez

L'OL, Leipzig et Séville FC sur Mariano