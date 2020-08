Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est averti pour sa nouvelle piste !

Publié le 22 août 2020 à 21h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis peu, Angeliño pourrait faire faux bond au géant catalan en restant au RB Leipzig où il a été prêté par Manchester City.

Et si le successeur de Jordi Alba se trouvait à Manchester City ? En effet, Ronald Koeman aimerait faire souffler un vent nouveau au FC Barcelone et ainsi de se séparer des cadres vieillissants. Une liste dans laquelle Jordi Alba ferait partie intégrante. Son départ pourrait donc avoir lieu dans les prochaines semaines. Et pour le remplacer, les dirigeants du Barça envisageraient de lancer une offensive pour Angeliño auprès de Manchester City puisque les Skyblues ont prêté pour l’intégralité de la saison le défenseur espagnol au RB Leipzig. Mais le club allemand compterait bien conserver son latéral qui aimerait d’ailleurs rester au sein de la formation.

« Angeliño est un joueur très intéressant pour nous et il veut rester avec nous »