Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour la succession de Tuchel !

Publié le 22 août 2020 à 23h00 par D.M.

Priorité de Leonardo pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri pourrait bien filer à l’Inter en cas de départ d’Antonio Conte.

La qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions a certainement scellé l’avenir de Thomas Tuchel. Arrivé à Paris en 2018, l’entraîneur allemand devrait rester au moins une année supplémentaire sur le banc parisien. Toutefois, Leonardo n’a pas attendu cette performance du PSG pour se pencher sur la succession du technicien. Comme annoncé par le 10 Sport le 25 mai dernier, Leonardo souhaite attirer Massimiliano Allegri au sein du club parisien. Journaliste pour RAI Sport , Paolo Paganini avait même indiqué que l’ancien coach de la Juventus avait donné son accord au directeur sportif brésilien. Mais, Massimiliano Allegri serait en réalité proche de rejoindre un autre club européen.

Allegri pour prendre la succession de Conte ?