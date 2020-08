Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse concurrence à prévoir pour cet international grec ?

Publié le 22 août 2020 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 22 août 2020 à 21h31

À la recherche d’un joueur pouvant suppléer Jordan Amavi sur le côté gauche de sa défense, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur Dimitrios GIannoulis, international grec du PAOK Salonique. Cependant, il ne serait pas seul dans ce dossier…

André Villas-Boas continue son mercato, déjà rythmé par les arrivées de Leonardo Balerdi (en prêt avec option d’achat du Borussia Dortmund) et Pape Gueye (libre depuis son départ du Havre). À la recherche d’une doublure à Jordan Amavi, le coach portugais porte son regard aiguisé sur le monde entier, afin de trouver une nouvelle bonne affaire à réaliser sur le marché, l’OM ne disposant pas de beaucoup de moyens financiers en raison de son énorme déficit. L’une des cibles de Villas-Boas se nomme Dimitrios Giannoulis, cependant les phocéens ne seraient pas les seuls sur le dossier…

Newcastle, Watford et deux clubs français également dans la course