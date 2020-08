Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion, avenir... Pour Lionel Messi, ça se précise !

Publié le 22 août 2020 à 20h30 par La rédaction

Alors qu’une réunion a eu lieu entre Ronald Koeman et Lionel Messi pour évoquer l’avenir du FC Barcelone et de l’international argentin, la Pulga serait aujourd’hui très remontée, alors que sa décision et ses propos tenus à Ronald Koeman sont parus dans la presse alors que son avenir est toujours au coeur des rumeurs…

La situation au FC Barcelone pourrait s’envenimer rapidement. Après l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern en quart de finale (8-2), une énorme restructuration a eu lieu au sein du club, alors que Quique Setien et Eric Abidal ont quitté le navire culé. Après l’arrivée de Ronald Koeman, Lionel Messi, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, aurait eu un rendez-vous avec le coach néerlandais afin de discuter de l’avenir du club et du sien. D’après les informations de la RAC1 , la Pulga aurait annoncé à Koeman qu’il souhaitait bel et bien quitter le club cet été, la lourde défaite face au Bayern ayant été la désillusion de trop pour l’ailier argentin. Et quelque chose ne semble pas passer pour la Pulga …

Messi n’aurait pas apprécié que l’information soit divulguée

Ainsi, comme révélé par Clarin , Lionel Messi n’aurait pas du tout apprécié la manœuvre du FC Barcelone, qui a fini par divulguer le fait que l’international argentin envisageait un départ. En effet, Lionel Messi n’aurait pas souhaité que sa discussion, et ses déclarations à son nouvel entraîneur, sortent des murs du FC Barcelone, qui aurait « trahi » la confiance de Messi en divulguant ces informations à la presse. La Pulga ne souhaitait pas être lié à la politique désastreuse du club actuellement, ce qui pourrait le pousser à prendre une décision radicale concernant son avenir, et quitter le FC Barcelone, lui qui envisagerait cette possibilité depuis plusieurs semaines. Cependant, son départ semble plus que jamais compliqué à mettre en place…

