Mercato - Barcelone : Le Barça a fait la manoeuvre de trop pour Messi !

Publié le 22 août 2020 à 16h45 par Th.B.

Alors que la RAC1 a révélé les retombées de l’entretien entre Lionel Messi et le Ronald Koeman, le capitaine du FC Barcelone aurait laissé éclater sa colère à la suite de la fuite de ces informations initialement confidentielles.

Cette saison, Lionel Messi n’a pas gardé sa colère en lui. Que ce soit à propos du licenciement d’Ernesto Valverde qui aurait été dû au vestiaire d’après l’ancien secrétaire technique Éric Abidal, ou par rapport à la baisse des salaires, voire même aux rumeurs de transfert, le capitaine du FC Barcelone a toujours pris la parole via les réseaux sociaux afin de mettre la lumière sur la vérité. Ces derniers jours, dans la foulée de la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur, Lionel Messi s’est entretenu avec le technicien néerlandais. Au cours de la réunion en question, le capitaine du Barça aurait fait savoir à Koeman qu’il était plus proche d’un départ du FC Barcelone plutôt que la possibilité de rester voire d’une prolongation de contrat. C’était la RAC1 qui avait divulgué cette information jeudi soir.

Messi furieux envers le Barça ?