Mercato - Barcelone : Ces révélations sur les plans du Barça avec Ousmane Dembélé !

Publié le 22 août 2020 à 15h45 par T.M.

A en croire Josep Maria Bartomeu, Ousmane Dembélé ferait partie des joueurs intransférables au FC Barcelone. Un choix qui aurait différentes raisons.

Le renouveau du FC Barcelone passera par un grand chamboulement au sein de son effectif cet été. Alors que plusieurs joueurs de Ronald Koeman sont appelés à aller voir ailleurs, d’autres sont tout simplement intransférables. Il y a quelques jours, devant les médias, Josep Maria Bartomeu avait d’ailleurs dressé une liste de ces joueurs concernés où on pouvait alors retrouver les noms de Messi, Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Griezmann, mais plus étonnant Ousmane Dembélé. Ces dernières semaines, la tendance était plutôt à un départ de l’international français, alors qu’au Barça, on serait agacé de ses blessures à répétition. La tendance pourrait donc désormais être différente pour Dembélé. Et ce samedi, Sport en dit plus sur cette position des Blaugrana.

Les plans du Barça avec Dembélé