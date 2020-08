Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale envisagée avec Memphis Depay ?

Publié le 22 août 2020 à 13h45 par T.M.

Alors que Ronald Koeman réclamerait l’arrivée de Memphis Depay, pour le FC Barcelone, négocier avec l’OL pourrait être compliqué. De quoi mettre à mal l’arrivée de l’attaquant néerlandais ?

Avec la nomination de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur, le FC Barcelone peut désormais entamer sa mue. Et le Néerlandais a déjà certaines idées pour reconstruire le club catalan. Pour cela, il souhaiterait s’entourer de joueurs qu’il connait très bien comme Donny Van de Beek, mais aussi Memphis Depay, son ancien capitaine en sélection des Pays-Bas. L’attaquant de l’OL, qui n’a plus qu’un an de contrat, pourrait ainsi venir pallier le départ de Luis Suarez. D’ailleurs, selon les dernières informations de Sport , Koeman aurait demandé à sa direction de passer la seconde pour l’arrivée de Depay. Néanmoins, les discussions avec Jean-Michel Aulas pourraient être compliquées…

Le Barça prêt à passer à autre chose ?