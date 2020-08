Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à mettre 40M€ pour Memphis Depay ?

Publié le 22 août 2020 à 10h15 par La rédaction

Dans la short-list de Ronald Koeman, Memphis Depay pourrait quitter l’OL cet été d’autant plus que le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaiterait passer la seconde dans ce dossier.

Le renouveau du FC Barcelone avec Ronald Koeman est en train de commencer. Désormais aux commandes, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaite radicalement changer l’équipe du Barça. De nombreux cadres seraient ainsi invités à partir à l’image d’Ivan Rakitic, Samuel Umtiti ou encore Luis Suarez. Ronald Koeman veut donc lancer un nouveau cycle au sein du FC Barcelone et cette vague de départs devrait en parallèle être suivie par de multiples arrivées. Parmi les joueurs ciblés, un accent néerlandais se dégage avec les pistes menant à Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum mais aussi Memphis Depay. L’attaquant de l’OL est à la croisée des chemins et la non-qualification européenne des Gones pourrait l'amener à faire ses valises, lui qui n'a plus qu'un an de contrat. Une situation dont souhaiterait profiter Ronald Koeman qui aurait demandé à sa direction de passer la seconde pour Depay.

Un transfert à 40M€