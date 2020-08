Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman ne fait pas l'unanimité !

Publié le 22 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Fraîchement débarqué de la sélection des Pays-Bas pour redresser un FC Barcelone en souffrance, Ronald Koeman ne semble pas faire l’unanimité, alors qu’un candidat à la présidence du club accuse une manœuvre de Josep Maria Bartomeu…

Ronald Koeman ne fait pas l’unanimité au FC Barcelone. L’ancien international néerlandais a été choisi par Josep Maria Bartomeu pour succéder au controversé Quique Setien, qui s’est fait virer suite à l’humiliation subie en Ligue des Champions lors du quart de finale face au Bayern Munich (8-2). Eric Abidal a rapidement suivi. Pourtant, pour ce nouveau candidat à la présidence du Barça, l’arrivée de la légende des Blaugrana ne serait là que pour dissimuler les réels problèmes au Barça, liés à Bartomeu…

« Cela a été un choc »