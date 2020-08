Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Pochettino… Les coulisses de l’arrivée de Koeman dévoilées !

Publié le 22 août 2020 à 12h30 par T.M.

Quique Setien n’a donc pas survécu à la claque reçue contre le Bayern Munich. Arrivé en janvier dernier, l’Espagnol a donc été remercié par le FC Barcelone, qui a choisi de faire confiance à Ronald Koeman pour reconstruire. Le Néerlandais a donc désormais les clés en main après avoir été en concurrence avec Xavi et Mauricio Pochettino pour ce poste.

En janvier dernier, en remerciant Ernesto Valverde pour nommer Quique Setien, le FC Barcelone espérait bien relancer la machine alors que les prestations étaient décevantes. Un pari qui n’a finalement pas été gagnant pour les Blaugrana. En effet, en Liga, le club catalan a vu le Real Madrid remonter son retard pour finalement être sacré champion d’Espagne. Et la Ligue des Champions aura été la goutte de trop avec bien évidemment cette humiliation contre le Bayern Munich en point d’orgue. Au Camp Nou, on arrive donc à la fin d’un cycle et il faut désormais reconstruire sur un véritable champ de ruines. Alors que Josep Maria Bartomeu, qui a encore un an de mandat, n’a pas souhaité s’en aller, les changements ont tout de même débuté avec les départs d’Eric Abidal, mais surtout de Quique Setien. L’Espagnol a donc déjà été remercié et a été remplacé par Ronald Koeman. Ancien joueur du Barça, le Néerlandais connait donc bien la maison et pourrait ainsi être la personne idéale pour repartir de zéro et entamer ce nouveau chapitre. D’ailleurs, à propos de cette nomination de Koeman sur le banc du Camp Nou, ESPN a dévoilé les coulisses de ce dossier, révélant notamment les tentatives de Josep Maria Bartomeu avec Xavi et Mauricio Pochettino.

Le Barça a tenté pour Xavi et Pochettino…