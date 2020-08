Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a pas dit son dernier mot pour Lautaro Martinez !

Publié le 22 août 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 22 août 2020 à 18h32

Le FC Barcelone aurait rouvert le dossier Lautaro Martinez et pourrait proposer de nouvelles offres dans les prochains jours. Annoncé du côté de la Catalogne, Memphis Depay ne serait qu’une alternative.

Le quart de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone au Bayern Munich restera dans les mémoires. Le 14 août dernier, le club catalan a sombré (défaite 8-2) et traverse, depuis, une période trouble. En poste depuis janvier dernier, Quique Setién n’a pas pas résisté à cette contre-performance et comme évoqué par le 10Sport.com le 1er juillet dernier, c’est Ronald Koeman qui s’installera sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Et pas question pour le technicien néerlandais de se reposer durant l'intersaison. L’ancien entraîneur de l’Ajax préparerait un grand ménage et pourrait se séparer de nombreux cadres à l’instar de Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore de Luis Suarez. Pour remplacer l’attaquant uruguayen, la priorité se nomme Lautaro Martinez. Le FC Barcelone avait bien tenté de le faire venir ces derniers mois, mais aucun accord n’a été trouvé avec l’Inter. Mais ce feuilleton semble loin d’être terminé et le club blaugrana serait sur le point de revenir à la charge.

Le FC Barcelone réactive le dossier Lautaro Martinez

« Nous parlerons à l'Inter après la Ligue des champions. Les négociations sont actuellement arrêtées » avait indiqué Josep Maria Bartomeu le 5 août dernier au sujet d’une possible arrivée de Lautaro Martinez. Alors que le FC Barcelone a dieu adieu à ses rêves européens et que l’Inter a terminé son aventure en Ligue Europa ce vendredi, l’avenir de l’attaquant argentin pourrait revenir au centre de l’actualité. Selon Marca , le club catalan ne voudrait pas perdre de temps et aurait réactivé l’option Lautaro Martinez. Aucune offre n’aurait été transmise pour l’instant, mais la formation blaugrana préparerait son plan d’attaque. Affaibli par la crise du Covid-19, le FC Barcelone devrait de nouveau tenter d’inclure des joueurs dans la transaction. Le profil de Nelson Semedo plairait à l’Inter, mais le joueur serait sur le point de prolonger son contrat avec le club catalan. Recruté lors du dernier mercato estival, Junior Firpo pourrait intéresser l’équipe milanaise et servir de monnaie d’échange à en croire le média espagnol. Le FC Barcelone semble toujours aussi déterminé à recruter Lautaro Martinez et à renforcer son attaque. Mais en cas d’échec dans ce dossier, les dirigeants catalans pourraient se tourner vers d’autres profils.

Memphis Depay comme alternative