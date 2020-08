Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez vers un transfert surprise... au Bayern Munich ?

Publié le 22 août 2020 à 15h15 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone et en fin de contrat en 2021, Luis Suarez pourrait quitter la Catalogne cet été. Les prétendants seraient déjà nombreux, parmi lesquels le Bayern Munich.

Après six saisons passées sous le maillot blaugrana , Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone cet été. A 33 ans, l’attaquant n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman, qui souhaite restructurer et rajeunir l’effectif. L’ancien buteur de Liverpool a toutefois affirmé : « Personne du Barça m’a dit qu’il voulait se passer de moi » . Toujours très attaché au club, l’international uruguayen ne souhaite pas partir et s’est dit prêt à accepter d’être remplaçant « si le coach le décide » . L’avenir de Luis Suarez à Barcelone reste cependant flou, les dirigeants catalans souhaitant à coup sûr le vendre cet été plutôt que de le laisser partir libre en fin de saison.

Le Bayern entre dans la danse ?