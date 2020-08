Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après cette attaque, Bartomeu n'a plus personne dans son coin !

Publié le 21 août 2020 à 18h30 par La rédaction

Après le fiasco et l’humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich en quart de finale, Josep Maria Bartomeu a été pointé du doigt pour sa gestion calamiteuse du Barça. Et un ancien de la direction blaugrana, à savoir Emili Rousaud, a livré quelques détails sur la façon de faire de son ancien président…

Josep Maria Bartomeu de nouveau dans la tourmente ? Après l’humiliation subie par le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le président des Blaugrana s’est retrouvé pointé du doigt pour sa gestion calamiteuse du club depuis son arrivée en 2014 à a tête du club. S’il ne devrait pas quitter le club avant les prochaines élections prévues en mars prochain, le dirigeant pourrait bien vivre des mois compliqués, alors qu’un nouveau candidat à son poste a livré ses 4 vérités concernant la manière de travailler de Bartomeu, qui peut s’avérer parfois limite…

Un club dans une situation catastrophique

Comme révélé par Sport.es , Emili Rousaud est désormais candidat à la présidence du FC Barcelone. Vice-président du Barça pendant 5 ans, ce dernier affirme qu’il souhaite redorer le blason d’un FC Barcelone dans une situation plus que difficile. « J'accélère la constitution d'un groupe qui est très solvable, fort, parce que la situation du Barça, de tous les points de vue, est un désastre et il faut des gens de grand prestige et honnêtes. J'ai parlé à Cardoner en septembre de l'année dernière, car il était le candidat officiel. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas l'être, je serais heureux de l'être. Il a dit qu'il ne se présenterait pas et que je serais un bon candidat. Cardoner lui-même a organisé une rencontre avec Bartomeu chez lui en octobre et c'est là que tout s'est mis en place » . Rousaud a également profité de son interview pour livrer quelques détails sur la gestion de Bartomeu, ne manquant pas de descendre l’actuel président du Barça…

Des actes qui ne passent pas