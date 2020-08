Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Garcia, Koeman s'attaque à un autre joueur de Guardiola !

Publié le 22 août 2020 à 17h15 par La rédaction

En quête de renforts en défense, le FC Barcelone s'activerait dans de nombreux dossiers. Et visiblement, un nouveau joueur de Manchester City aurait retenu l'attention de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone s’active sur le mercato ces derniers jours. Tout juste nommé à la tête de l’équipe, Ronald Koeman veut renforcer et restructurer une formation blaugrana à bout de souffle. Si en défense Gérard Piqué pourrait finalement rester au club, ce n’est pas le cas de Samuel Umtiti, qui n’entre pas dans les plans de l’entraineur néerlandais. Les dirigeants catalans se pencheraient ainsi sur Eric Garcia, formé à la Masia et qui n'a plus qu'un an de contrat avec Manchester City. Et ce n'est pas le seul joueur de Pep Guardiola qui aurait tapé dans l'oeil du Barça puisque le successeur de Jordi Alba pourrait aussi se trouver au sein de l'effectif des Citizens.

Koeman veut Angelino