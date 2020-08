Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant qui confirme avoir recalé l’OM cet été !

Publié le 22 août 2020 à 13h00 par T.M.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas attend toujours un nouvel attaquant. Un renfort offensif qui aurait bien pu se nommer Adrian Grbic, mais l’Autrichien a finalement opté pour Lorient.

Florian Thauvin enfin remis, André Villas-Boas va pouvoir aligner son trio offensif avec Dimitri Payet et Dario Benedetto. Toutefois, du côté de l’OM, le Portugais attend un renfort en attaque. En effet, après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, le Special Two réclame désormais un arrière gauche et un attaquant. Qui sera donc l’heureux élu ? Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait que l’OM se tenait notamment à l’affût pour Boulaye Dia (Reims). Mais ce dossier aurait déjà pu être réglé avec l’arrivée d’Adrian Grbic. Excellent avec Clermont la saison dernière, l’attaquant autrichien a finalement choisi de filer à Lorient.

L’OM était intéressé !