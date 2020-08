Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva rêve toujours de prolonger au PSG !

Publié le 22 août 2020 à 10h30 par T.M.

Ce dimanche, face au Bayern Munich, Thiago Silva pourrait bien disputer son dernier match avec le PSG. Pour autant, le Brésilien n’aurait pas totalement abandonné l’idée de prolonger avec le club de la capitale.

Entre le PSG et Thiago Silva, le divorce se rapproche. En fin de contrat, le Brésilien a prolongé de quelques mois pour terminer la Ligue des Champions. Une fin qui pourrait bien être heureux pour le capitaine de Thomas Tuchel puisque l’aventure pourrait se terminer sur un sacre européen face au Bayern Munich. Thiago Silva sera donc ensuite libre de s’engager où il le souhaite, lui qui est notamment annoncé entre Chelsea et la Fiorentina. A moins qu’il ne prolonge finalement au PSG, ce que Leonardo ne semble pas vraiment enclin à faire. « Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision », expliquait dernièrement le Parisien, qui refuserait d’abandonner cet espoir de continuer avec le PSG.

Thiago Silva attend toujours un signe !