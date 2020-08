Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva espérerait encore un geste de Leonardo !

Publié le 22 août 2020 à 7h00 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva ne manquerait pas de courtisans. Toutefois, le défenseur brésilien espérerait un geste de sa direction notamment après la finale de Ligue des champions.

« Je ne veux pas parler de ça parce que cela ne va pas nous aider, mais je souhaite qu'on fête tous ensemble ce dernier match avec un trophée. J'ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe. La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon cœur va rester ici » avait déclaré ce mardi Thiago Silva après la victoire du PSG face au RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions. Arrivé à Paris en 2012, le défenseur brésilien pourrait quitter, à contre-cœur, le club de la capitale. Comme annoncé par le 10 Sport le 30 juillet dernier, Leonardo souhaite tourner la page et ne compte pas lui proposer de nouveau contrat.

Thiago Silva espère une prolongation de contrat