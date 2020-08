Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord trouvé dans le dossier Thiago Silva ? La réponse !

Publié le 22 août 2020 à 1h00 par D.M.

La presse italienne a évoqué ces derniers jours un accord entre la Fiorentina et Thiago Silva. Toutefois, aucun terrain d’entente n’aurait encore été trouvé entre les deux parties.

La finale de Ligue des champions ce dimanche devrait, sauf énorme retournement de situation, être le dernier match de Thiago Silva sous le maillot du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport le 30 juillet dernier, Leonardo souhaite tourner la page et n’a aucune intention de prolonger le contrat du défenseur brésilien. Thiago Silva semble s’être fait une raison, même s’il espère une discussion avec ses dirigeants : « Pendant que je jouais contre l’Atalanta, je ne savais pas si c’était mon dernier match ou si j’aurais la chance d’en jouer un autre. Et je ne peux pas m'empêcher d’y penser, je pense que c'est tout simplement naturel. Mais je suis assez serein et très content de tout ce que j’ai vécu au club. Et si cette finale s'avère être mon dernier match, j'en serai content. J'ai pu donner tout ce que je pouvais. Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision. Mais le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire » a déclaré O Monstro sur le site officiel du PSG. Plusieurs clubs resteraient attentifs à la situation et selon la presse anglaise, Chelsea souhaiterait attirer le Brésilien.

Aucun accord entre la Fiorentina et Thiago Silva ?