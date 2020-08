Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Énième retournement de situation dans ce dossier chaud !

Publié le 22 août 2020 à 0h30 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, le Napoli et Arsenal ont répondu aux demandes du LOSC et sont dans l’attente de la décision de Gabriel. Toutefois, Manchester United serait revenu à la charge ce jeudi et pourrait relancer l'avenir du défenseur.

Après avoir bouclé le transfert de Victor Osimhen, le LOSC devrait enregistrer également le départ de Gabriel. Dans un entretien accordé à la BBC , Gérard Lopez avait indiqué que le défenseur brésilien devrait bien quitter le club lillois, même si pour l’heure sa destination demeure encore inconnue. Comme annoncé par le 10 Sport le 15 août dernier, le Napoli et Arsenal ont transmis, chacun, des offres de 30M€ et sont les mieux placés pour s’offrir Gabriel. Toutefois, Manchester United n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Manchester United a contacté l’entourage de Gabriel