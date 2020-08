Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Un match final entre Naples et Arsenal pour Gabriel !

Publié le 15 août 2020 à 23h30 par A.B. mis à jour le 16 août 2020 à 0h33

Chaudement courtisé en ce mercato estival, Gabriel a le choix entre Arsenal et Naples et doit donner sa décision d’ici le début de semaine prochaine.

Après Victor Osimhen, la deuxième grosse vente de Lille va être Gabriel. Comme nous l’avons révélé, quatre clubs se sont détachés depuis plusieurs semaines, pour le défenseur du LOSC : Manchester United, Arsenal, Naples et Everton. Ces derniers jours, deux clubs ont pris la main, il s’agit d‘Arsenal et de Naples. C’est entre ces deux clubs que Gabriel devra faire son choix.

Deux offres à 30M€ !

Selon nos informations, Arsenal et Naples ont fait des offres quasiment équivalentes pour le défenseur du LOSC. Un montant global de 30M€, incluant divers bonus. Des offres que le LOSC a acceptées. Dorénavant, le choix revient à Gabriel ! Il doit trancher pour son avenir, entre Arsenal et Naples. De son côté, Manchester United a déjà commencé à prendre les devants pour un autre défenseur de Ligue 1. Comme révélé plus tôt dans la journée, il s’agit de Benoît Badiashile, de l’AS Monaco.